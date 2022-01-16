Команда Роберто Де Дзербі розпочала підготовку до другої частини сезону 2021/22.

Шахтар прибув у Белек, що в Туреччині, і вже провів дебютне тренування на перших зимових зборах, інформує прес-служба клубу.

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Перед початком заняття Роберто Де Дзербі зібрав команду та озвучив план роботи, а опісля брав активу участь у ньому. Спершу футболісти розім'ялися, потім приблизно пів години присвятили "квадратам", а закінчили програму біговими вправами.

Загалом у тренувальному процесі, який тривав близько 60 хвилин, взяли участь усі 27 футболістів, включно з новачками Вінісіусом Тобіасом й Давідом Нересом.

? Перше тренування Давіда Нереса та Вінісіуса Тобіаса в «Шахтарі» #Shakhtar pic.twitter.com/iS7OjIHi58 — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) January 16, 2022

Перше тренування у 2022 році



Збори в Туреччині почались!



#Shakhtar pic.twitter.com/ZkZ8jtlNsD — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) January 16, 2022