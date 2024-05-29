В автомобіль колишнього директора департаменту селекції Шахтаря Жозе Боту було випущено 7 куль, повідомляє Sportske Novosti.

Шахтар поверне 18-мільйонного легіонера в чудовій формі – дубль бразильця допоміг виграти групу Кубка Лібертадорес

За інформацією джерела, транспортний засіб нинішнього функціонера Осієка було розстріляно на парковці між двома будинками, в одному з яких проживає сам Боту. У передню частину машини було зроблено 7 пострілів – у лобове скло та в сидіння водія.

Першим розстріляне авто помітив Альфредо Алмейда (нещодавно призначений Боту на посаду координатора молодіжної школи). Цікаво, що напередодні він відвіз свого шефа на цій машині у Загреб, звідки той полетів у Португалію на коротку відпустку. Алмейда повернувся до Осієка і залишив машину там, де зазвичай її залишає Боту.

"Ми приголомшені цим інцидентом! Керівництво клубу та всі співробітники висловлюють повну підтримку нашому спортивному директору Жозе Боту і просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про цю неприємну подію, звернутися до поліції. Клуб не буде робити додаткових заяв, поки триває розслідування, щоб компетентні органи могли безперешкодно виконувати свою роботу", – йдеться в заяві клубу на офіційному сайті.

Сам португалець також прокоментував цей інцидент. "Шановні члени та вболівальники клубу. Я хотів би від щирого серця подякувати за величезну підтримку, яку я отримав після нещодавнього інциденту з моїм автомобілем. Вилив занепокоєння та солідарності як з боку клубу, так і наших відданих уболівальників був справді зворушливим і високо оціненим у цей складний час.

Я також хотів би висловити щиру подяку Федерації футболу Хорватії та меру Осієка за підтримку та допомогу. Їхня участь і турбота були вирішальними, і я вдячний за їх відданість справі забезпечення безпеки та добробуту всіх мешканців. Я повністю довіряю поліції та її здатності ретельно розслідувати цю справу та притягнути винних до відповідальності. Вірю, що вони швидко вирішать цю ситуацію та забезпечать безпеку всіх мешканців. Ще раз дякую за непохитну підтримку. Разом ми подолаємо це та продовжимо рухатися вперед зі стійкістю та рішучістю", – написав Боту на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, португалець очолював селекційну службу донецького Шахтаря з липня 2018-го до кінця грудня 2021 року. Згодом працював у грецькому ПАОКу спортивним директором, а в січні 2024-го перебрався на аналогічну посаду в Осієк.

У Шахтарі не дали закінчити розпочате, у Греції – зв'язали руки: топ-менеджер підійматиме клуб розчарованих українців