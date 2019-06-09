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Тлумак не бив арбітра Козиряцького, – журналіст

14:45 286 Читать на русском
Тлумак не бив арбітра Козиряцького, – журналіст
Андрій Тлумак / ФК Волинь

Головний тренер луцької Волині Андрій Тлумак не застосовував фізичну силу до арбітра другого матчу плей-офф за місце в УПЛ проти львівських Карпат Максима Козиряцького.

42’ Денис Кожанов
71’ Сергій Сімінін
 
Дмитро Кльоц 37’
Крістіан Понде 82’
Денис Мірошніченко 90+4’
37’ Дмитро Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергій Сімінін
82’ Крістіан Понде
90+4’ Денис Мірошніченко

Рефері поєдинку не вказав подібної інформації у своєму рапорті. Про це журналіст Костянтин Андріюк написав у своєму Facebook.

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"Головний тренер Волині Андрій Тлумак запевняє – арбітра не бив. Каже, підійшов висловити своє враження арбітражем матчу і просто зіштовхнувся корпусом із ним. Спершу були слова: "Подивись, що ти накоїв", а вже потім його відтіснив охоронець.

До речі, згідно з моєю інформацією, Максим Козиряцький у післяматчевому рапорті не вказав, що його бив Тлумак", – відзначив він.

Нагадаємо, що під завісу поєдинку фанат напав на арбітра матчу, а суддівська бригада рятувалася втечею. Керманич Волині Андрій Тлумак звинуватив Козиряцького в заангажованому на користь Карпат суддівстві.

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Теги
Волинь - Карпати Волинь Волинь Арбітри Костянтин Андріюк Андрій Тлумак Андрій Тлумак Максим Козиряцький Максим Козиряцький
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