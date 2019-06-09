Тлумак не бил арбитра Козыряцкого, – журналист

Главный тренер луцкой Волыни Андрей Тлумак не применял физическую силу к арбитру второго матча плей-офф за место в УПЛ против львовских Карпат Максима Козыряцкого.

Рефери поединка не указал подобной информации в своем рапорте. Об этом журналист Константин Андриюк написал в своем Facebook.

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"Главный тренер Волыни Андрей Тлумак уверяет – арбитра не бил. Говорит, подошел выразить свое впечатление арбитражем матча и просто столкнулся корпусом с ним. Сначала были слова: "Посмотри, что ты натворил", а уже потом его оттеснил охранник.

Кстати, согласно моей информации, Максим Козыряцкий в послематчевом рапорте не указал, что его бил Тлумак", – отметил он.

Напомним, что под занавес поединка фанат напал на арбитра матча, а судейская бригада спасалась бегством. Наставник Волыни Андрей Тлумак обвинил Козыряцкого в заангажированном в пользу Карпат судействе.