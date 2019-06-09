toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЕВРО-2020 УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ВОЛЫНЬ - КАРПАТЫ ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ

Тлумак не бил арбитра Козыряцкого, – журналист

14:45 36 Читати українською
Тлумак не бил арбитра Козыряцкого, – журналист
Андрей Тлумак / ФК Волынь

Главный тренер луцкой Волыни Андрей Тлумак не применял физическую силу к арбитру второго матча плей-офф за место в УПЛ против львовских Карпат Максима Козыряцкого.

42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
 
Дмитрий Кльоц 37’
Кристиан Понде 82’
Денис Мирошниченко 90+4’
37’ Дмитрий Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
82’ Кристиан Понде
90+4’ Денис Мирошниченко

Рефери поединка не указал подобной информации в своем рапорте. Об этом журналист Константин Андриюк написал в своем Facebook.

Волынь – Карпаты: Ступар не видит проблем в арбитраже Козыряцкого, который убежал с поля, опасаясь расправы

"Главный тренер Волыни Андрей Тлумак уверяет – арбитра не бил. Говорит, подошел выразить свое впечатление арбитражем матча и просто столкнулся корпусом с ним. Сначала были слова: "Посмотри, что ты натворил", а уже потом его оттеснил охранник.

Кстати, согласно моей информации, Максим Козыряцкий в послематчевом рапорте не указал, что его бил Тлумак", – отметил он.

Напомним, что под занавес поединка фанат напал на арбитра матча, а судейская бригада спасалась бегством. Наставник Волыни Андрей Тлумак обвинил Козыряцкого в заангажированном в пользу Карпат судействе.

blog_ava
Совет лиг ПФЛ объявил претендентов на место во Второй лиге
09:15
362
Теги
Волынь - Карпаты Волынь Волынь Арбитры Константин Андриюк Андрей Тлумак Андрей Тлумак Максим Козыряцкий Максим Козиряцкий
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
38
мин
Португалия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук