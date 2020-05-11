Ткачук розкрив неприємні причини відходу з Левадії

Вже колишній легіонер Левадії Юрій Ткачук пояснив, що спонукало його покинути естонський клуб.

"Мене поставили перед фактом, що на час карантину урізають на 50 відсотків зарплату. Також клуб більше не оплачує житло, хоча спочатку сказали, що знизять допомогу в оренді на 50 відсотків. Потім від цього повністю відмовилися. У підсумку ми домовилися розірвати контракт за обопільною згодою сторін.

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Найбільше на мене вплинуло те, що клуб не обговорив це рішення з гравцями, а повідомив, як про доконаний факт. Якби був переговорний процес, впевнений, рішення було б не таким. Зрештою, були ще й інші нюанси, які також вплинули на моє рішення.

Я поки не повертатимусь на батьківщину. Буду тренуватися з дублем команди. В Естонії дозволили відновити тренування, незабаром і чемпіонат розпочнеться. Думаю, що побуду тут 2-3 тижні, і потім вирішиться питання з новим клубом для подальшої кар'єри. Повертатися в Україну зараз немає сенсу, тому що, по-перше, є труднощі з пересуванням по Європі, по-друге, на батьківщині теж карантин, треба буде провести два тижні в ізоляції, також немає можливості для тренувань", – сказав Ткачук у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Ткачук виховувався в академії Металіста, після чого був не надто вдалий досвід в Іспанії та двох львівських командах – Карпатах і Руху. Останнім клубом хавбека була Левадія, яку він покинув 8 травня 2020 року.

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