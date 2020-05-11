toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА

Ткачук розкрив неприємні причини відходу з Левадії

11 травня 22:40 360 Читать на русском
Ткачук розкрив неприємні причини відходу з Левадії
Юрій Ткачук / Фото з відкритих джерел

Вже колишній легіонер Левадії Юрій Ткачук пояснив, що спонукало його покинути естонський клуб.

"Мене поставили перед фактом, що на час карантину урізають на 50 відсотків зарплату. Також клуб більше не оплачує житло, хоча спочатку сказали, що знизять допомогу в оренді на 50 відсотків. Потім від цього повністю відмовилися. У підсумку ми домовилися розірвати контракт за обопільною згодою сторін.

Юрій Ткачук розірвав контракт з віце-чемпіоном Естонії

Найбільше на мене вплинуло те, що клуб не обговорив це рішення з гравцями, а повідомив, як про доконаний факт. Якби був переговорний процес, впевнений, рішення було б не таким. Зрештою, були ще й інші нюанси, які також вплинули на моє рішення.

Я поки не повертатимусь на батьківщину. Буду тренуватися з дублем команди. В Естонії дозволили відновити тренування, незабаром і чемпіонат розпочнеться. Думаю, що побуду тут 2-3 тижні, і потім вирішиться питання з новим клубом для подальшої кар'єри. Повертатися в Україну зараз немає сенсу, тому що, по-перше, є труднощі з пересуванням по Європі, по-друге, на батьківщині теж карантин, треба буде провести два тижні в ізоляції, також немає можливості для тренувань", – сказав Ткачук у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Ткачук виховувався в академії Металіста, після чого був не надто вдалий досвід в Іспанії та двох львівських командах – Карпатах і Руху. Останнім клубом хавбека була Левадія, яку він покинув 8 травня 2020 року.

Лунін, Андрієвський, Радченко та ще 11 найбільших талантів Металіста – де вони зараз і хто знищив свою кар'єру

blog_ava
"Грав у збірній, в Шахтарі – раптом все різко обірвалось": Бутко розповів про свої стосунки з Каштру
06:30
3469
Теги
Світ коронавірус Українці за кордоном Легіонерський хліб футбольні фінанси Юрій Ткачук Юрій Ткачук Левадія Левадія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
13
год
:
37
хв
Алавес
23:55
Хетафе
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук