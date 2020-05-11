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Ткачук раскрыл неприятные причины ухода из Левадии

11 мая 22:40 48 Читати українською
Ткачук раскрыл неприятные причины ухода из Левадии
Юрий Ткачук / Фото из открытых источников

Уже бывший легионер Левадии Юрий Ткачук пояснил, что побудило его покинуть эстонский клуб.

"Меня поставили перед фактом, что на время карантина урезают на 50 процентов зарплату. Также клуб больше не оплачивает жилье, хотя сначала сказали, что снизят помощь в аренде на 50 процентов. Затем от этого полностью отказались. В итоге мы договорились расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.

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Больше всего на меня повлияло то, что клуб не обсудил это решение с игроками, а сообщил, как о свершившемся факте. Если бы был переговорный процесс, уверен, решение было бы не таким. В конце концов, были еще и другие нюансы, которые также повлияли на мое решение.

Я пока не буду возвращаться на родину. Буду тренироваться с дублем команды. В Эстонии разрешили возобновить тренировки, вскоре и чемпионат начнется. Думаю, что побуду здесь 2-3 недели, и потом решится вопрос с новым клубом для дальнейшей карьеры. Возвращаться в Украину сейчас нет смысла, потому что, во-первых, есть трудности с передвижением по Европе, во-вторых, на родине тоже карантин, надо будет провести две недели в изоляции, также нет возможности для тренировок", – сказал Ткачук в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Ткачук воспитывался в академии Металлиста, после чего был не слишком удачный опыт в Испании и двух львовских командах – Карпатах и ​​Рухе. Последним клубом хавбека была Левадия, которую он покинул 8 мая 2020 года.

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Теги
коронавирус Украинцы за рубежом Легионерский хлеб футбольные финансы Мир Юрий Ткачук Юрий Ткачук Левадия Левадия
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