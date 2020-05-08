Юрій Ткачук розірвав контракт з віце-чемпіоном Естонії

Український хавбек Юрій Ткачук завершив свої виступи у складі Левадії.

Контракт розірваний за обопільною згодою сторін, інформує Facebook естонського клубу.

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Ткачук перейшов з Карпат до Левадії на правах оренди взимку 2018-го, а згодом підписав повноцінну угоду. За два роки українець провів 60 матчів у чемпіонаті Естонії, в яких відзначився 3 голами та 11 асистами. Разом з Левадією він двічі вигравав срібні медалі першості.

Нагадаємо, Ткачук виховувався в академії Металіста, після чого був не надто вдалий досвід в Іспанії та двох львівських командах – Карпатах і Руху.

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