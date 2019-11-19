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Тіте заявив, що Мессі не варто навіть порівнювати з Пеле

11:21 147 Читать на русском
Тіте заявив, що Мессі не варто навіть порівнювати з Пеле
Ліонель Мессі / Reuters

Головний тренер збірної Бразилії Тіте вважає, що Ліонель Мессі ще не досягнув рівня Короля футболу.

"Пеле просто ні з ким не можна порівнювати. Той, хто хоче порівняти його з іншим спортсменом... Знаєте, як я реагую на це? Я чую, але не слухаю. Для мене ця людина ніби не усвідомлює, на якому рівні грав Пеле. Він був феноменом.

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Колись я говорив, що Мессі – видатний гравець. Я мав на увазі, що він видатний для сучасності і для більшості людей, зі своїм креативом. Пеле поза стандартними рамками, і я кажу це не тому, що я бразилець. Неможливо знайти вади в його грі. Якщо хтось проводить такі порівняння в розмові зі мною, то я просто не розумію цього", – наводить слова Тіте Goal.

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Нагадаємо, нещодавно Аргентина переграла Бразилію у товариському матчі (1:0), однак Мессі не зміг відзначитись голом.

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Іспанія Іспанія Пеле Тіте Тіте Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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