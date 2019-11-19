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Розкішний прорив Мессі у матчі проти Уругваю – аргентинець пошив у дурні пів команди суперника

09:52 522 Читать на русском
Розкішний прорив Мессі у матчі проти Уругваю – аргентинець пошив у дурні пів команди суперника
Ліонель Мессі / Reuters

Ліонель Мессі вкотре продемонстрував свою неймовірну техніку у контрольному матчі за збірну Аргентини.

Товариські матчі
Аргентина
2
2 : 2
2
Уругвай
21:15 18:11:2019
завершено
 

Зірка "альбіселесте" самотужки організував небезпечну атаку, яка, щоправда не завершилась голом.

Шедевр Суареса і рятівний гол Мессі у відеоогляді матчу Аргентина – Уругвай – 2:2

Мессі прийняв м'яч в центральній лінії і легко обіграв двох перших опікунів. Аргентинець продовжив своє просування до воріт Уругваю, упродовж якого йому довелося витримати жорстку боротьбу. Форвард Барселони навіть встиг впасти, однак швиденько піднявся на ноги і успішно завершив своє знущання з опонентів. Зрештою, Мессі все ж віддав м'яч на лівий фланг, але партнер не зміг підтримати зусиль лідера команди і "запоров" атаку.

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Нагадаємо, 32-річний нападник Аргентини відзначився голом і асистом у спарингу проти Уругваю, який закінчився нічиєю 2:2.

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