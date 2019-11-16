"Сам стули пельку!" – Тіте поставив на місце знахабнілого Мессі

Керманич збірної Бразилії Тіте та лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі влаштували словесну суперечку під час товариського поєдинку в Саудівській Аравії.

Конфлікт трапився під завісу спарингу, коли тренер почав вимагати в арбітра жовтої картки для 32-річного аргентинця.

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"Я пожалівся арбітру, оскільки Мессі повинен був отримати картку. Коли ж він сказав мені стулитися, то я йому відповів тим же. На цьому все. Продовжувати це бажання у мене немає. Епізод тягнув на жовту картку, тому причини скаржитися в мене були", – цитує фахівця Metro.

Відзначимо, що в чемпіонаті Іспанії Ліонель Мессі регулярно дозволяє собі лайку на адресу арбітрів і суперників, але зазвичай суддівські бригади ігнорують словесні випади лідера Барселони в бік опонентів.

O repórter cinematográfico Jordi Bordalba flagrou o momento em que Messi manda Tite calar a boca. O técnico brasileiro comentou sobre o desentendimento com o argentino -> https://t.co/XgISSBT4dk pic.twitter.com/SEO8dJXA27 — globoesportecom (@globoesportecom) November 15, 2019

Збірна Аргентини завдяки голу Мессі обіграла Бразилію в товариському матчі