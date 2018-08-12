Тіте починає революцію у збірній Бразилії – 6-7 нових імен на вересень і трохи про Україну

Головний тренер збірної Бразилії визначився з кандидатурами, які оновлять склад "селесао". Тіте має у своєму записнику 6 нових імен на осінь і ще безліч на роки до найближчого Кубка світу.

Тіте продовжить готувати Бразилію до ЧС-2022 в Катарі, а тому вже зараз роздивляється над потенційними дебютантами збірної, яка не змогла вийти навіть у півфіналі останного Мундіалю. Це дуже рідкісний випадок, коли бразильського тренера після незадовільного результату на Чемпіонаті світу залишають працювати. Тому можемо з впевненістю сказати, що в Тіте є один з найбільших кредитів довіри від федерації за тривалий час.

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Наставник, який не боїться ставити на молодих, під час останнього Кубка світу трохи зрадив собі. Тепер Тіте знову буде уважнішим до талановитих, але не дуже досвідчених гравців. Свій список на товариські матчі, заплановані на 7 і 11 вересня (проти США і Сальвадору), 57-річний наставник оголосить 17 серпня. Але вже зараз бразильські газети наввипередки прогнозують, з кого ж почнеться реставрація збірної, яка може перерости у справжню революцію. Тим паче, що вже за рік Бразилія прийматиме Копа Амеріка, де прагнутиме виграти.

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Двоє гравців з оптимізмом чекають наступної п'ятниці. Лівий захисник Севільї Гільєрмо Арана, який в січні перебрався в Іспанію за 11 млн євро, має з'явитись у команді. Це означає, що тому ж фулбеку донецького Шахтаря Ісмаїлі, найпевніше, не світить дебютувати за свою рідну країну. Відтак цілком імовірно, що 28-річний оборонець може погодитись повторити долю Марлоса і стати гравцем збірної України.

Тіте зазвичай більше довіряє тим, з ким він працював. Арана до ЧС-2022 буде у розквіті сил, а ось Марсело і Філіпе Луїсу вже за 30. На позиції лівого захисника наставник збірної у перспективі Катару також високо оцінює шанси Теллеса (Порту), Вендела (Байєр) і Жорже (Монако). І не забуваймо про Алекса Сандро (Ювентус), якому через 4 роки буде 31.

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Далі в полі зору керманича пентакампеонів дует Барси. Центральний півзахисник Артур був близький до заявки на ЧС-2018, але завадила травма. Екс-нападник Бордо Малком працював з Тіте ще у Корінтіансі, як і Арана. З переходом у каталонський гранд його статус зростає. За цим тріо представники Федерації футболу Бразилії будуть стежити під час Суперкубка Іспанії. в якому Барселона протистоятиме Севільї. Усім виповнилось по 21, лише Артур 12 серпня святкує 22-річчя. Відтак Малком та Арана мають прекрасні шанси зіграти на Олімпіаді-2020 в Токіо, якщо "селесао" туди потраплять.

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Рішарлісон побив трансферний рекорд Евертона, а в 1-му турі нового сезону АПЛ оформив дубль на виїзді проти Вулверхемптона. Лівий крайній форвард також має перспективи зіграти на Олімпійських Іграх.

Атакувальний хавбек Фламенго Лукас Пакета, якого хотіло Динамо, а також Шахтар, Ліверпуль і Валенсія – ще одне молоде ім'я на радарі Тіте. Цього 20-річного хлопчину вже оцінють у 15 млн євро.

Ще один гравець дещо вибивається з цієї генеральної лінії. Річ у тім, що центрбеку Крузейро Деде вже 30! Зрештою, він пограв за збірну, але востаннє – 5 років тому.

І нарешті черговий представник покоління 1997 року народження Педро. Форвард Флуміненсе наколотив 10 голів у 15 матчах бразильської Серії А, хоча перейшов з молодіжки тільки півтора року тому.

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Серед тих, за ким пильно стажать, дуже багато гравців. І ті, про кого ми вже згадували, і дуже добре знайомі українцям обличчя.

Великі проблеми чекають Бразилію передусім на правому фланзі та в центрі захисту. Дані Алвес, Тьягу Сілва та Міранда будуть мати мінімум по 38 років, коли відуватиметься Чемпіонат світу в Катарі.

На правому фланзі бразильські ЗМІ дуже серйозно сподіваються на гравця Шахтаря Додо, який пішов грати в оренді за португальську Віторію. Ця позиція все ще досить слабо закрита. Конкурентами 20-річного "гірника" будуть Зека (Інтернасьйональ), Вільям (Вольфсбург) і Жоао Педро (Порту).

У центрі також проблеми з гравцями, які грають на найвищому рівні. Такі персонажі, як Марлон (належить, але не грає за Барселону), Джемерсон (Монако), Віктор Уго (Фіорентина), не вражають. Компанію майбутнього Маркіньйосу може скласти 29-річний центральний захисник Феліпе з Порту (також грав за Корінтіанс Тіте), якщо не змужніють нові таланти з бразильської Серії А, як Едер Мілітао (Сан-Паулу), якому нині 20.

На позиції універсального центрального півзахисника конкуренція дуже і дуже. Тут і Фабінью, за якого Ліверпуль заплатив 50 мл євро, але якого Тіте вперто ігнорує, і той же Артур, і новачок Шахтаря Майкон, і хавбек Манчестер Сіті Дуглас, і Алан з Наполі, і олімпійський чемпіон Тьяго Майя (Лілль).

На місце атакувального центрального півзахисника претендують Таліска (Бешикташ, все ще чекає дебютний виклик у свої 24), згадуваний Пакета, Луан (Греміо), Рафінья (Барселона), одноклубник Ярмоленка Феліпе Андерсон, який і на обох фланга може зіграти.

А ось чи не найбільш насичено представлені краї атаки. Тут і зовсім молоді новачки Реала Вінісіус та Родріго, і 21-річний Давід Нерес (Аякс), якого вже оцінюють у десятки мільйонів євро, і екс-вінгер київського Динамо Дуду (Палмейрас). Ті ж Малком і Рішарлісон, а також Рожер Гедеc, якого не зміг підписати Шахтар.

На відміну від центрального форварда. Ця позиція дефіцитна не лише в Динамо. Конкуренції Фірміно та Жезусу поки зовсім не видно. Ось і доводиться ставити на гравців а-ля Педро, які тільки-тільки засвітились. Схожа історія з Габіголом ні до чого доброго не привела – провал в Європі та спроба реабілітуватись у Сантосі.