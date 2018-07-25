Малком в центрі уваги: Барселона підписала гравця, який ледь не опинився в Україні та довів до сліз Тіте

"Футбол 24" розповідає про скандального новачка каталонського гранда – бразильця Малкома.

Хто такий Малком

Новачок Барселони – лівоногий вінгер, який найбільш комфортно почувається на правому фланзі атаки. У чемпіонаті Франції сезону 2017/18 Малком провів 35 матчів, забив 12 голів та віддав 7 результативних передач.

Малком офіційно став гравцем Барселони

Малком народився в фавелі Бурако Кенте, що на сході Сан-Паулу. Його сім'я жила у злиднях, а бабусі майбутнього футболіста навіть доводилось продавати посуд, щоб він міг їздити на автобусі в академію Корінтіанса.

Прудконогий форвард був названий батьком на честь знаменитого американського активіста та борця за права темношкірих Малкома Ікс. Втім такий вибір дуже не сподобався матері гравця, яка наполягала на імені Філіпе. У підсумку було прийняте "Соломонове рішення" і немовля зареєстрували з подвійним іменем – Малком Філіпе.

На фото: фавела Бурако Кенте – рідні пенати Малкома

Малком потрапив у академію Корінтіанса 2007 року. Він став єдиним хлопчиком, який пройшов відбір із 400-х юних кандидатів. Скаути найпопулярнішого клубу Сан-Паулу розгледіли талант майбутньої зірки, коли той виступав за футзальну команду Есперія.

Екс-наставник Корінтіанса Тіте мав визначальний вплив на розвиток кар'єри нашого героя. Під керівництвом нинішнього керманича "Селесао" новачок Барси виграв чемпіонат Бразилії у 2015 році та потрапив на радар багатьох європейських клубів, зокрема, Динамо та Шахтаря. Малком отримав конкретні пропозиції від українських грандів, але зробив вибір на користь Бордо.

Малком минулого тижня міг підписати контракт з Реалом

Тіте зі сльозами на очах переконував Малкома пограти ще якийсь час в Бразилії та допомогти Корінтіансу поборотись за Кубок Лібертадорес, але футболіст виявився невблаганним. Малком був налаштований рішуче, заявивши, що переїзд в Європу – це унікальний шанс у 18-річному віці.

На фото:Тіте та його улюбленець Малком

Захоплюється Неймаром та Робінью, але грає, як екс-"гірник"

Малком доволі часто повторює, що його еталон – Неймар та Робінью. Він дійсно намагається грати дуже ефектно, але з погляду на естетику поступається своїм зірковим співвітчизникам. Мабуть, більш доцільним буде порівняння з Дугласом Костою.

Вибухова швидкість дозволяє бразильцеві обходити суперників немов на велосипеді, легко зміщуватись в центр та пробивати з лівої ноги. Його дальні удари – просто бомба. Малком забив 5 голів з-за меж штрафного майданчика у минулому сезоні, а це – другий найкращий показник у Європі серед гравців до 23-х років.

Оцінка "скілів" від "Футбол 24": швидкість – 10, обіграш – 9, пас – 8, удар – 8, сила – 7, оборона – 4

Попри невисокий зріст (1,71 м) бразилець дуже впевнено тримається на ногах, і зупинити його під час швидкісного прориву можна лише за допомогою фола. Не вірите? Ось вам статистика: у чемпіонаті Франції 2017/18 на бразильцеві порушували правила 92 рази, більше страждали лише Бріан (95), Неймар (104) та Фекір (105).

Малком – це регулярний головний біль для оборони будь-якої команди. У минулому сезоні він створив 87 гольових моментів поблизу воріт суперників Бордо. Кращими за цим показником у Лізі 1 виявилсиь лише два футболісти – Пайє (121) та Буріго (96).

Скандальний перехід в Барсу та перспективи

Малком вже став одним з найбільш резонансних трансферів літа. Заради переїзду на Камп Ноу футболіст нажив собі дуже багато хейтерів, зокрема, в Італії. Барселона практично зняла бразильця з літака, щоб зірвати його, здавалось, неминучий перехід в Рому. Представники "блаугранас" провели перші перемовини з агентами Малкома близько двох тижнів тому, але відверто затягнули з офіційною пропозицією через трансферну сагу імені Вілліана. Коли стало зрозуміло, що Абрамович не відпустить екс-вінгера Шахтаря менше, ніж за 70 млн євро, Барса миттєво переключилась на "план Б".

Отримавши пропозицію від каталонського клубу, Малком, довго не роздумуючи, скасував усі попередні домовленості з Мончі. Останній, до слова, навіть пригрозив бразильцеві та Бордо позовом, однак ця справа навряд чи має хоча б найменший шанс потрапити до суду. Річ у тім, що Малком та Бордо не підписували з римським клубом жодних офіційних документів, чим і скористались Барса.

Бразилець здійснив свою мрію, але тепер на нього очікує жорстка конкуренція за місце під сонцем. Якщо в Ромі Малком майже гарантовано потрапляв би до основи, то на Камп Ноу йому доведеться конкурувати з Усманом Дембеле. Ернесто Вальверде опинився перед дуже серйозним вибором, адже продовжувати залишати на лаві француза, який обійшовся клубу в 105 млн євро, означатиме визнати трансферну поразку керівництва на чолі з Бартомеу. Однак, враховуючи нестабільність та проблеми з адаптацією у Дембеле, свій шанс новачок точно отримає.

Звісно, Малкома можуть перемістити на лівий фланг атаки, де він також неодноразово грав, але уявити собі на полі одночасно Мессі, Суареса, Дембеле та 21-річного бразильця в улюбленій схемі Вальверде 4-4-2 практично неможливо. Зрештою, навіть при 4-3-3 поєднати цих виконавців буде архіскладно, зважаючи на безапеляційне місце в старті Коутінью, Бускетса та Ракітіча.

Втім Барса навряд чи обіцяла Малкому великий протагонізм вже у першему сезоні. Бразилець – це, насамперед, глибина складу, ставка на майбутнє та чудова можливість на трансферному ринку (41 млн євро). Він молодший від Вілліана на 9 років, а отже уся його кар'єра ще попереду.