Тите начинает революцию в сборной Бразилии – 6-7 новых имен на сентябрь и немного об Украине

Главный тренер сборной Бразилии определился с кандидатурами, которые обновят состав "селесао". Тите имеет в своей записной книжке 6 новых имен на осень и еще множество на годы в ближайшее Кубка мира.

Титее продолжит готовить Бразилию на ЧМ-2022 в Катаре, а потому уже сейчас посматривает по сторонам в поисках потенциальных дебютантов сборной, которая не смогла выйти даже в полуфинал последнего Мундиаля. Это очень редкий случай, когда бразильского тренера после неудовлетворительного результата на Чемпионате мира оставляют работать. Поэтому можем с уверенностью сказать, что у Титее один из крупнейших кредитов доверия от федерации за долгое время.

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Наставник, который не боится ставить на молодых, во время последнего Кубка мира немного изменил себе. Теперь Титее снова будет более внимательным к талантливым, но не очень опытным игрокам. Свой список на товарищеские матчи, запланированные на 7 и 11 сентября (против США и Сальвадора), 57-летний наставник объявит 17 августа. Но уже сейчас бразильские газеты наперебой прогнозируют, с кого начнется реставрация сборной, которая может перерасти в настоящую революцию. Тем более, что уже спустя год Бразилия примет Копа Америка, где будет стремиться выиграть.

Тройной взгляд на Примеру, или С прицелом на Токио

Несколько игроков с оптимизмом ждут следующей пятницы. Левый защитник Севильи Гильерме Арана, который в январе перебрался в Испанию за 11 млн евро, должен появиться в команде. Это означает, что тому же фулбеку донецкого Шахтера Исмаили, скорее всего, не свеТите дебютировать за свою родную страну. Поэтому вполне вероятно, что 28-летний защитник может согласиться повторить судьбу Марлоса и стать игроком сборной Украины.

Титее обычно больше доверяет тем, с кем он работал. Арана к ЧМ-2022 подойдет в расцвете сил, а вот Марсело и Филипе Луису уже за 30. На позиции левого защитника наставник сборной в перспективе Катара также высоко оценивает шансы Теллеса (Порту), Вендела (Байер) и Жорже (Монако). И не забывайте об Алексе Сандро (Ювентус), которому спустя 4 года будет 31.

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Далее в поле зрения тренера пентакампеонов дуэт Барсы. Центральный полузащитник Артур был близок к заявке на ЧМ-2018, но помешала травма. Экс-нападающий Бордо Малком работал с Титее еще в Коринтиансе, как и Арана. С переходом в каталонский гранд его статус растет. За этим трио представители Федерации футбола Бразилии будут следить во время Суперкубка Испании. в котором Барселона будет противостоять Севилье. Всем исполнилось по 21, только Артур 12 августа празднует 22-летие. Так чт Малком и Арана имеют прекрасные шансы сыграть на Олимпиаде-2020 в Токио, если "селесао" туда попадут.

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Ришарлисон побил трансферный рекорд Эвертона, а в 1-м туре нового сезона АПЛ оформил дубль на выезде против Вулверхэмптона. Левый крайний форвард также имеет перспективы сыграть на Олимпийских Играх.

Атакующий хавбек Фламенго Лукас Пакета, которого хотело Динамо, а также Шахтер, Ливерпуль и Валенсия – еще одно молодое имя на радаре Титее. Этого 20-летнего паренька уже оценивают в 15 млн евро.

Очередной игрок несколько выбивается из этой генеральной линии. Дело в том, что центрбеку Крузейро Деде уже 30! В конце концов, он поиграл за сборную, но в последний раз – 5 лет назад.

И наконец очередной представитель поколения 1997 года рождения Педро. Форвард Флуминенсе наколотил 10 голов в 15 матчах бразильской Серии А, хотя перешел из молодежки только полтора года назад.

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Среди тех, за кем пристально следят, очень много игроков. И те, о ком мы уже упоминали, и очень хорошо знакомы украинцам лица.

Большие проблемы ждут Бразилию прежде всего на правом фланге и в центре защиты. Дани Алвес, Тьяго Силва и Миранда будут в возрасте минимум 38 лет, когда настанет время Чемпионата мира в Катаре.

На правом фланге бразильские СМИ очень серьезно надеются на игрока Шахтера Додо, который пошел играть в аренде за португальскую Виторию. Эта позиция все еще довольно слабо закрыта. Конкурентами 20-летнего "горняка" будут Зека (Интернасьональ), Уильям (Вольфсбург) и Жоао Педро (Порту).

В центре также проблемы с игроками, которые играют на высоком уровне. Такие персонажи, как Марлон (принадлежит, но не играет за Барселону), Джемерсон (Монако), Виктор Уго (Фиорентина), не впечатляют. Компанию будущего Маркиньосу может составить 29-летний центральный защитник Фелипе с Порту (также играл за Коринтианс Тите), если не возмужают новые таланты из бразильской Серии А, как Эдер Милитао (Сан-Паулу), которому сейчас 20.

На позиции универсального центрального полузащитника конкуренция очень и очень. Здесь и Фабинью, за которого Ливерпуль заплатил 50 млн евро, но которого Тите упорно игнорирует, и тот же Артур, и новичок Шахтера Майкон и хавбек Манчестер Сити Дуглас, и Алан из Наполи, и олимпийский чемпион Тьяго Майя (Лилль).

На место атакующего центрального полузащитника претендуют Талиска (Бешикташ, все еще ждет дебютный вызов в свои 24), упоминавшийся Пакета, Луан (Гремио), Рафинья (Барселона), одноклубник Ярмоленко Фелипе Андерсон, который и на обоих флангах может сыграть.

А вот едва ли не наиболее насыщенно представлены края атаки. Здесь и совсем молодые новички Реала Винисиус и Родриго, и 21-летний Давид Нерес (Аякс), который уже оценивается в десятки миллионов евро, и экс-вингер киевского Динамо Дуду (Палмейрас). Те же Малком и Ришарлисон, а также Рожер Гедеc, которого не смог подписать Шахтер.

В отличие от центрального форварда. Эта позиция дефицитная не только в Динамо. Конкуренции Фирмино и Жезусу пока совсем не видно. Вот и приходится ставить на игроков а-ля Педро, которые только-только засветились. Похожая история с Габиголом ни к чему хорошему не привела – провал в Европе и попытка реабилитироваться в Сантосе.