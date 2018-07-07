ЧС-2018: у вильоті Бразилії звинувачують Шахтар і його гравців – нещадна критика бразильських фанатів

Бразильці не підбирають слів після фіаско пентакампеонів на Чемпіонаті світу 2018. Гравцям Шахтаря Фреду та Тайсону дісталось не менше за головного тренера Тіте. Згадали і колишніх "гірників".
Шахтар делегував на Мундіаль Тайсона і Фреда, якого продали в Манчестер Юнайтед, але в заявці він за підсумками виступів у донецькій команді. Вони зайняли місце інших дуже важливих для бразильців гравців, і цього Тіте не пробачили. Після вильоту Бразилії з ЧС-2018 фанати накинулись на головного тренера і... Шахтар.
Бразилія хоче продовжити контракт з Тіте, незважаючи на виліт з ЧС-2018
Півзахисники Тайсон і Фред, які пробились на Кубок світу з чемпіонату України, не зіграли жодної хвилини в Росії. Чого ж тоді Тіте їх викликав, задаються питанням вболівальники "селесао". Цікаво, що коли фанати говорять про штучну "українську квоту", вони мають на увазі і колишніх гравців Шахтаря. Вілліан, Дуглас Коста, Фернандінью і раніше, і тим паче нині викликаються у збірну Бразилії частіше, ніж їхні земляки, скажімо, із Порту та Бенфіки.
Навіть це тріо, яке грає за топ-клуби АПЛ і Серії А, багато хто й досі називає гравцями Шахтаря. Враховуючи, що той же Ферна став лише другим бразильцем в історії, хто забив гол у свої ворота на чемпіонатах світу, це набуває нового негативного значення. Фанати "селесао" нарікають на те, що "гірники" активно допомагають викликам своїх футболістів замість тих, хто "більше цього заслуговує".
"Чвертьфінал, Бразилія програє 0:2, а Тіте випускає Ренату Аугусту. Хтось мені пояснить, чому до збірної викликали Тайсона? Ще ніколи українська квота не була такою широкою".
Оглядач ESPN вважає, що головною проблемою Бразилії на ЧС-2018 була відсутність справжнього плеймейкера в центрі поля. З ним погоджуються фани. "Тіте ні в якому разі не повинен був викликати Тайсона, травмованого Фреда та інших. Артур і Пакета могли б вирішити проблему. Однак у Тіте є тенденція працювати з гравцями, яких він добре знає з попередніх місць праці"
"Тайсон і Фред поїхали на Мундіаль просто для того, щоб їх оцінили. Фред вибив собі контракт у Манчестер Юнайтед"
"Збірна Корінтіанса (колишнього клубу Тіте – прим. "Футбол 24") та Шахтаря програла"
"Збірна Бразилії облажалася. Тіте подивився на лаву запасних і не побачив там форварда-кілера. Поза заявкою залишилися Луан, Артур, Лукас Пакета і багато інших футболістів. Але я забув, що вони ж не футболісти Шахтаря!"
"Досягнення Тайсона на Кубку світу: 30 раз обіймав замінених гравців; передав 40 пляшок води; відвідав 10 туристичних місць Росії; 180 хвилин грав на бубні для концентрації; забив 10 голів на FIFA"
"Це також неймовірно, що Тіте викликав Фреда і Тайсона. Квота Шахтаря має бути скасована, якщо Бразилія хоче досягти хоч якогось успіху в короткостроковій або середньостроковій перспективі".
"Тепер ви, хлопці, розумієте, сенс викликів? Уперед: Фред необхідні "ігри" у відборі, щоб поїхати в Англію. Тайсон хоче виїхати з України. Паулінью збирається повернутися до Китаю, щоб отримати мільйони".
"У збірну забули викликати найкращого гравця Кубка Лібертадорес. Може, Тіте згадає Артура, коли той перебереться в Барселону. Чи для цього йому треба в Шахтар перейти?"
"Навіщо викликали Тайсона? Команда потребує гравця атаки, але ніхто навіть і не думав його випускати".
Відповідь на твіт вище: "Це квота гравців Шахтаря, яких необхідно викликати".
"Тіте помер, обіймаючи двох гравців Шахтаря. Він залишив Артура поза заявкою, щоб зіграти з Фернандінью і Габріелем Жезусом. При цьому залишив Роберто Фірміно на лавці запасних. Це жахливо".