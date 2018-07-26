Тіте продовжить тренувати збірну Бразилії до 2022 року

Головний тренер збірної Бразилії Тіте працюватиме з "селесао" на ЧС-2022.

Бразильська футбольна конфедерація продовжила контракт з наставником національної збірної Тіте до 2022 року. Аналогічну угоду підписано з координатором "селесао" Еду Гаспаром, інформує офіційний сайт організації.

Таким чином, фахівці готуватимуть збірну Бразилії до чемпіонату світу в Катарі.

Тіте на чолі "селесао" виграв 20 матчів з 26, зазнавши лише двох поразок. "Філософ" очолив збірну Бразилію у червні 2016 року та легко вивів її на ЧС-2018. Однак, бразильці покинули турнір після програшу збірній Бельгії в 1/4 фіналу. Тіте перервав майже півстолітню традицію, за якою тренера збірної звільняють після Мундіалю, якщо Бразилія не стала чемпіоном світу.

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