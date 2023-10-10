Фламенго нещодавно звільнив Хорхе Сампаолі, який вилетів з Кубка Лібертадорес та Кубка Бразилії. Керівництво "червоно-чорних" вже знайшло нового тренера.

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Як повідомляє прес-служба клубу, новим наставником Фламенго буде Тіте. 62-річний фахівець був у відпустці майже рік після того, як покинув збірну Бразилії, з якою провалився на чемпіонаті світу в Катарі, дійшовши лише до 1/4 фіналу. Тіте підписав контракт з Фламенго до грудня 2024 року.

Нагадаємо, наразі "червоно-чорні" посідають п'яту сходинку в турнірній таблиці бразильської Серії А з 44 балами. Фламенго відстає від лідера Ботафого на 11 очок.

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