Тіте офіційно повернувся до роботи після провалу зі збірною Бразилії на ЧС-2022 – він замінить Сампаолі
Колишній тренер збірної Бразилії Тіте знайшов нову команду.
Фламенго нещодавно звільнив Хорхе Сампаолі, який вилетів з Кубка Лібертадорес та Кубка Бразилії. Керівництво "червоно-чорних" вже знайшло нового тренера.
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Як повідомляє прес-служба клубу, новим наставником Фламенго буде Тіте. 62-річний фахівець був у відпустці майже рік після того, як покинув збірну Бразилії, з якою провалився на чемпіонаті світу в Катарі, дійшовши лише до 1/4 фіналу. Тіте підписав контракт з Фламенго до грудня 2024 року.
Нагадаємо, наразі "червоно-чорні" посідають п'яту сходинку в турнірній таблиці бразильської Серії А з 44 балами. Фламенго відстає від лідера Ботафого на 11 очок.
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