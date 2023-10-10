Фламенго недавно уволил Хорхе Сампаоли, который вылетел из Кубка Либертадорес и Кубка Бразилии. Руководство "красно-черных" уже нашло нового тренера.

Фламенго официально объявил об увольнении Сампаоли

Как сообщает пресс-служба клуба, новым наставником Фламенго будет Тите. 62-летний специалист был в отпуске почти год после того, как покинул сборную Бразилии, с которой провалился на чемпионате мира в Катаре, дойдя лишь до 1/4 финала. Тите подписал контракт с Фламенго до декабря 2024 года.

Напомним, сейчас "красно-черные" занимают пятую строчку в турнирной таблице бразильской Серии А с 44 баллами. Фламенго отстает от лидера Ботафого на 11 очков.

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