"Футбольний клуб Чорноморець в особі тренерського штабу, гравців, генеральних партнерів дякує вболівальникам за бурхливу реакцію на зміни в команді та за теплі слова на адресу всього колективу. Для клубу підтримка 12-го гравця зараз як ніколи потрібна і важлива. Останні роки матчі Чорноморця у рідній Одесі часом супроводжувала тиша. І справа тут не лише в пандемії та карантинних обмежувальних заходах.

Григорчук окреслив головні напрямки розвитку Чорноморця

Всі зміни, які стартували у нашому клубі в останні дні 2021-го, робляться для вас, дорогі наші, терплячі та вірні друзі! Клуб вибрав вектор розвитку на найближчі роки, який, ми не сумніваємося, буде підтриманий у вболівальницькому середовищі. При цьому команда готова до діалогу, готова зустрічатися, слухати та чути голос небайдужої аудиторії. Ми впевнені, що завдяки вашій підтримці станемо кращими та сильнішими.

Команда, у свою чергу, зробить усе, щоб на трибуни повернулися яскраві емоції від гри та результатів. Тишу залишимо для бібліотеки – на стадіоні їй не місце. З нас – гра, з вас – хвиля! А вже 9 січня на вас чекає ще більше хороших новин із табору улюбленої команди", – йдеться на офіційному сайті Чорноморця.

Нагадаємо, ультрас Чорноморця активно бойкотували виступи команди – фанати були незгодні з політикою клубу, яка полягала у залученні до головної команди цілої низки гравців Динамо.

В останні дні 2021 року "моряки" оголосили про підписання договору з новим генеральним партнером – компанією VERTEX UNITED, яка належить одеським бізнесменам Борису Кауфману та Олександру Грановському. Вони мають стати власниками Чорноморця. Окрім того, на тренерський місток повернувся Роман Григорчук, який свого часу успішно керував "моряками".

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