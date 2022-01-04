"Футбольный клуб Черноморец в лице тренерского штаба, игроков, генеральных партнеров благодарит болельщиков за бурную одобряющую реакцию на изменения в команде и за теплые слова в адрес всего коллектива. Для клуба поддержка 12-го игрока сейчас как никогда нужна и важна. Последние годы матчи Черноморца в родной Одессе порой сопровождала звенящая тишина. И дело тут не только в пандемии и карантинных ограничительных мерах.

Григорчук очертил главные направления развития Черноморца

Все изменения, которые стартовали в нашем клубе в последние дни 2021-го, делаются для вас, дорогие наши, терпеливые и верные друзья! Клуб выбрал вектор развития на ближайшие годы, который, мы не сомневаемся, будет поддержан в болельщицкой среде. При этом команда готова к диалогу, готова встречаться, слушать и слышать глас небезразличной аудитории. Мы уверены, что благодаря вашей поддержке станем лучше и сильнее.

Команда в свою очередь сделает все, чтобы на трибуны вернулись яркие эмоции от игры и результатов. Тишину оставим для библиотеки – на стадионе ей не место. С нас – игра, с вас – волна! А уже 9 января вас ждет еще больше хороших новостей из лагеря любимой команды", – говорится на официальном сайте Черноморца.

Напомним, ультрас Черноморца активно бойкотировали выступления команды – фанаты были несогласны с политикой клуба, заключавшейся в привлечении к главной команде целого ряда игроков Динамо.

В последние дни 2021 года "моряки" объявили о подписании договора с новым генеральным партнером – компанией VERTEX UNITED, принадлежащей одесским бизнесменам Борису Кауфману и Александру Грановскому. Они должны стать владельцами Черноморца. Кроме того, на тренерский мостик вернулся Роман Григорчук, который в свое время успешно руководил "моряками".

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