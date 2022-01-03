"Робота з молодими місцевими футболістами буде одним із напрямків розвитку клубу. Не скажу, що пріоритетним, але дуже важливим. Особисто я до цього питання маю намір підійти дуже серйозно.

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Якщо будуть талановиті хлопці з хорошим потенціалом, ними займатимуся з усією відповідальністю. По-перше, це цікаво, а по-друге, для клубу підготовка молодих футболістів – це завжди капітал. До того ж так має бути, щоб місцеві футболісти грали у місцевій команді.

Наступним кроком у цьому напрямку є формування клубної системи Чорноморця, в якій відповідно до всіх вимог буде правильно вибудувана діяльність футбольної академії", – сказав Григорчук в інтерв'ю Meta Ratings.

Нагадаємо, Роман підписав контракт з Чорноморцем 30 грудня терміном на 3 роки.

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