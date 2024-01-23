– Як доньки взагалі відреагували тоді на ситуацію з батьком? Спілкуються з ним зараз?

– Він з ними мало спілкується. Анатолій не приїжджає до дітей десь з 2017 чи 2018 року. Хоча може телефонувати їм два рази в тиждень за рішенням суду. Він же хотів у мене забрати їх взагалі. По російській схемі своїй. Він нібито пройшов тести в якогось психолога у дні, коли Тимощука навіть в Росії не було. Потім приїжджав сюди і казав: я нормальний, а її треба перевірити…

В Німеччині таке не пройде, це не Росія. Мене ніяких прав не позбавили, але йому встановили цей режим спілкування з дітьми – дзвінки два рази в тиждень. Хоча до цього в нього не було режиму ніякого, спілкуйся скільки хочеш. Тепер іноді телефонує донькам. Діти беруть іноді слухавку. Я намагаюся, щоб вони брали слухавку, коли чую, бо він на домашній телефон дзвонить. Тому що я маю спонукати дітей спілкуватися з батьком за законом.

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Я кажу дітям взяти трубку, але коли дітям кажеш "треба", то ви розумієте, що діти роблять? Навпаки. Вони не дуже хочуть з ним говорити. Іноді ставлять якісь питання, а він якусь дурню там говорить. Анатолій майже не вітає їх з днем народження. Хоча раз, по-моєму, недавно вітав. Просто по телефону, ні подарунків, ні нічого. Наприклад, сусіди німці надсилають подарунки нашим дітям чи гроші в конверті… А від тата взагалі нуль, роками.

Плюс він їх постійно обманює. Каже: я вам куплю айпед, а вони просто вже сміються з нього. Якось, коли війна почалася, то вони питали, за кого він. А Тимощук казав, що він не за Росію. Він їм набреше що-небудь і все. Але він є такий, який він є. Тому що зробиш? Ми це спокійно сприймаємо. Розумієте, їм вже 13−14 років. Якщо немає його в їхньому житті, то й немає. У них вже іншим зайняте життя.

– Після Євро-2012 Тимощук записував відеозвернення українською мовою і клявся у любові до України. Минуло приблизно 10 років і жодного слова в бік нашої країни. Що могло так змінити людину?

– Він дітям обіцяє на Різдво подарувати айпед якийсь смердючий, і він їх обманює, ну що ви хочете, ну яка Україна для нього? Мені здається, він за три рублі маму рідну продасть. Йому зараз комфортно там. Він буде використаний Росією пізніше, а він не розуміє чи не усвідомлює цього. Або йому пофіг, – заявила Навроцька в коментарі NV.

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