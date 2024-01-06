"Прозріння" Тимощука скасовується – бос зрадника категорично відповів на чутки про його втечу з Росії
Анатолій Тимощук очікувано нікуди не збирається з насидженого місця в Зеніті.
Колишній тренер українських клубів Денніс Люкенс заявив, що зрадник раптово прозрів і втік з Росії до європейської країни. Втім, голова правління Зеніта Олександр Мєдвєдєв нічого про це не чув.
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"Тимощук покинув Зеніт і Росію? Не меліть нісенітниць", – відрубав Мєдвєдєв в коментарі російським ЗМІ.
Нагадаємо, Тимощук вже понад 7 років працює тренером у Зеніті. Манкурт не прозрів навіть після початку повномасштабного вторгнення, як це сталося, наприклад, з Ярославом Ракицьким. Тимощук не робить жодних заяв про війну і тихенько рахує свої брудні рублі від Газпрому.
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