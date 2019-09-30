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Тім Ховард офіційно завершив кар'єру

16:03 647 Читать на русском
Тім Ховард офіційно завершив кар'єру
Тім Ховард / Sky Sports

Відомий американський воротар Тім Ховард, який чимало років пограв в АПЛ, провів останній матч у професіональній кар'єрі.

Минулої ночі Колорадо Рапідс у 33-му турі регулярного сезону МЛС розгромив Даллас (3:0). Цей матч став останнім у 22-річній кар`єрі Тіма Ховарда, повідомляє офіційний сайт MLS.

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40-річний американець відомий своїми виступами за Манчестер Юнайтед та Евертон. У складі "ірисок" Ховард провів десять сезонів. За збірну США він грав протягом 15-ти років, провів 121 матч. В його активі 5 трофеїв.

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