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Тим Ховард официально завершил карьеру

16:03 93 Читати українською
Тим Ховард официально завершил карьеру
Тім Ховард / Sky Sports

Известный американский вратарь Тим Ховард, много лет поигравший в АПЛ, провел последний матч в профессиональной карьере.

Прошлой ночью Колорадо Рапидс в 33-м туре регулярного сезона МЛС разгромил Даллас (3:0). Этот матч стал последним в 22-летней карьере Тима Ховарда, сообщает официальный сайт MLS.

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40-летний американец известен своими выступлениями за Манчестер Юнайтед и Эвертон. В составе "ирисок" Ховард провел десять сезонов. За сборную США он играл в течение 15-ти лет, провел 121 матч. В его активе 5 трофеев.

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