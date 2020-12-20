Тіло аргентинця можуть ексгумувати та помістити в мавзолей, повідомляє The Sun. За інформацією джерела, незадовго до смерті Дієго повідомив адвокату про своє бажання. Марадона заявив, що таким чином хоче бути схожим на Володимира Леніна, чиє тіло розміщене в мавзолеї у Москві з 1924 року.

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Автор "руки Бога" навіть залишив лист 13 жовтня. "Після глибокого аналізу хочу висловити бажання, щоб після смерті моє тіло було забальзамоване і виставлене в музеї в оточенні моїх трофеїв і особистих речей, щоб люди продовжували отримувати любов від мене", – йдеться у повідомленні.

Адвокат заявив, що якщо бажання і будуть виконувати, то відповідати за це буде Аргентинська федерація футболу.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками.

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