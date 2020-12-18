"Востаннє я бачив Дієго живим у клініці. Він був під наркозом і спав, я не міг поговорити ні з ним, ні з психіатром, ні з психологом. Двері були закриті. А вдруге, коли я пішов до нього, самогубство вже було скоєне.

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Я говорю про самогубство, тому що Дієго втомився. Одна з жінок з його середовища сказала мені: "Він не хоче більше жити, він втомився від життя, він зробив все", – цитує Кає Inspiredtraveler.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками.

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