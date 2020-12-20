Тело Марадоны могут эксгумировать и поместить в мавзолей – легенда хотел быть похожим на Ленина
Легендарный Диего Марадона перед смертью пошел на неожиданный шаг.
Тело аргентинца могут эксгумировать и поместить в мавзолей, сообщает The Sun. По информации источника, незадолго до смерти Диего сообщил адвокату о своем желании. Марадона заявил, что таким образом хочет быть похожим на Владимира Ленина, чье тело расположено в мавзолее в Москве с 1924 года.
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Автор "руки Бога" даже оставил письмо 13 октября. "После глубокого анализа хочу выразить желание, чтобы после смерти мое тело было забальзамированное и выставленое в музее в окружении моих трофеев и личных вещей, чтобы люди продолжали получать любовь от меня", – говорится в сообщении.
Адвокат заявил, что если желание и будут выполнять, то отвечать за это будет Аргентинская федерация футбола.
Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями.
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