– У відпустку ми йдемо з відчуттям, що ми не все виконали. Зокрема, не потрапили до групового турніру єврокубків, хоча це завдання стояло перед Динамо. Водночас перемогли у чотирьох матчах поспіль під керівництвом Олександра Шовковського.

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Тепер він головний тренер вже без приставки "в.о.". Він вміє налаштовувати команду, він динамівець по своїй суті, тож і я, і уболівальники сподіваємося, що усе буде добре, і у другій частині сезону ми станемо чемпіонами.

– Тобто на зборах Олександр Шовковський буде керувати командою вже у статусі повноцінного головного тренера?

– Так. Він головний тренер команди Динамо (Київ) вже від сьогодні. Три хвилини тому я сказав це хлопцям у роздягальні.

– Як вони сприйняли цю новину? Якою була їхня реакція?

– Дуже хорошою. У колективі чудова атмосфера. Хлопці з радістю сприйняли новину, поаплодували. Відчуваю, що після зимової перерви усе буде добре. Я привітав усіх з прийдешніми святами, Новим роком, побажав їм здоров’я, всього найкращого, а найважливіше – миру в нашій країні, в усіх домівках, щоб нарешті ця агресія з боку нашого ворога закінчилася.

– Які плани команди на найближчий час?

– Хлопці йдуть у відпустку, потім 12 січня зберуться на базі, пройдуть медогляд, поїдуть на збір до Туреччини та будуть готуватися до другої частини сезону. Збір триватиме до 15-17 лютого, – цитує Суркіса прес-служба Динамо.

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