Подвиги бельгійця у минулому сезоні оцінили лише на сьоме місце, але втішили призом найкращого голкіпера.

Куртуа визнаний голкіпером сезону – Лунін конкурує з найкращим

"Вважаю, що воротарю виграти "Золотий м'яч" неможливо. Твоя команда домінує, ти виграв ЛЧ, Ла Лігу, робиш чудові сейви – і лише 7 місце... Що ж, принаймні вони вигадали нагороду для найкращого голкіпера", – заявив Куртуа на церемонії.

Додамо, що цього сезону основний воротар Реала має проблеми зі здоров'ям, тому дав шанс нашому Андрію Луніну зіграти вже у 5 матчах поспіль.

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