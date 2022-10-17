Бельгійський воротар Тібо Куртуа став найкращим у своєму амплуа за версією France Football.

Куртуа виграв трофей Яшина та звання найкращого голкіпера сезону-2021/22. Перший номер Реала отримав більше голосів за Аліссона, Едерсона, Менді та Меньяна.

Гаві став найкращим молодим гравцем сезону

Тібо майже без ротації відіграв минулий сезон, не даючи Луніну шансів на основу. Завдяки надійності бельгійця мадридці виграли Лігу чемпіонів-2021/22 (8 сейвів у фіналі) та чемпіонат Іспанії (0,8 пропущеного гола за гру).

На початку нового сезону Куртуа травмувався, а його спокійно підмінив Лунін, якому вже пропонують новий контракт. Рік тому найкращим голкіпером став Джанлуїджі Доннарумма.

"Золотий м'яч-2022": онлайн-трансляція церемонії