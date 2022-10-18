Подвиги бельгийца в прошлом сезоне оценили лишь на седьмое место, но утешили призом лучшего голкипера.

Куртуа признан голкипером сезона – Лунин конкурирует с лучшим

"Считаю, что вратарю выиграть "Золотой мяч" невозможно. Твоя команда доминирует, ты выиграл ЛЧ, Ла Лигу, делаешь отличные сейвы – и только 7 место... Что ж, по крайней мере, они придумали награду для лучшего голкипера", – заявил Куртуа на церемонии.

Добавим, что в этом сезоне основной вратарь Реала испытывает проблемы со здоровьем, поэтому дал шанс нашему Андрею Лунину сыграть уже в 5 матчах подряд.

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