У першому півфінальному матчі Кубка Іспанії Барселона здолала Реал з рахунком 1:0. Дивіться гол і відеоогляд матчу на Футбол 24.

У першому півфіналі Кубка Іспанії між Реалом і Барселоною був зафіксований найнижчий відсоток володіння м'ячем каталонської команди в усіх змаганнях, починаючи з сезону 2013/14 – 35.3%. Про це інформує Opta.

Барселона з допомогою удачі переграла Реал у першому півфіналі Кубка Іспанії – автогол перекреслив всі зусилля Мадрида

Незважаючи на цю статистику, саме команда Хаві вийшла переможцем першої зустрічі. Ключовий епізод матчу трапився на 26 хвилині, коли Едер Мілітао зрізав м'яч у власні ворота.

Автогол Мілітао став четвертим в історії Ель Класіко в XXI столітті. Три з них було забито на користь Барселони, коли каталонська команда грала на виїзді: Іван Ельгера забив у власні ворота в травні 2002 року в Лізі чемпіонів, Рафаель Варан – у лютому 2019 року в Кубку Іспанії, і ось тепер автоголом відзначився ще й Мілітао.