"Мені здається, що Селезньов не поб'є рекорд. Сім голів – це не так мало. Мені б хотілося, щоб він побив цей рекорд, тому що він цього сильно хоче. Просто всі тільки про це і говорять...

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А доброзичливців у нас завжди багато. Мені здається, що Селезньову треба було спочатку скромніше і тихіше себе вести. Рекорд рекордом, але ти граєш в команді і повинен допомагати їй вигравати. Селезньов же говорить виключно про рекорд.

Ми завжди його "травили". Якщо наша команда програє 3:4, а він заб'є три м'ячі, то буде найщасливішою людиною. Для нього це краще, ніж якщо ми виграємо 1:0, а він не заб'є", – сказав Кравченко у коментарі YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Нагадаємо, в активі Селезньова 117 голів у чемпіонатах України. У матчі 15-го туру з Інгульцем Євген зняв з себе своєрідне бомбардирське прокляття, забивши вперше у сезоні – до повторення рекорду залишилось шість голів.

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