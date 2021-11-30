"Мне кажется, что Селезнев не побьет рекорд. Семь голов – это не так мало. Мне бы хотелось, чтобы он побил этот рекорд, потому что он этого сильно хочет. Просто все только об этом и говорят...

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А доброжелателей у нас всегда много. Мне кажется, что Селезневу нужно было сначала скромнее и тише себя вести. Рекорд рекордом, но ты играешь в команде и должен помогать ей выигрывать. Селезнев же говорит исключительно о рекорде.

Мы всегда его "травили". Если наша команда проиграет 3:4, а он забьет три мяча, то будет самым счастливым человеком. Для него это лучше, чем если мы выиграем 1:0, а он не забьет", – сказал Кравченко в комментарии YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, в активе Селезнева 117 голов в чемпионатах Украины. В матче 15-го тура с Ингульцом Евгений снял с себя своеобразное бомбардирское проклятие, забив впервые в сезоне – до повторения рекорда осталось шесть голов.

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