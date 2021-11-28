Форвард Миная Євген Селезньов серйозно налаштований стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України та прагне випередити Олександра Гладкого у боротьбі за це звання.

"Я поб'ю першим рекорд. Дай боже, щоб він більше забивав. Я завжди казав, що Гладкий — найсильніший нападник, якого бачив у житті. Це правда. Давай, спершу поб'ю рекорд я. У мене буде 123, а в тебе 130 чи 140", – зазначив Селезньов у розмові з Гладким у програмі Burbuzz.

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Після цього журналіст Ігор Бурбас запропонував парі форварду Миная: якщо Гладкий обійде його у списку голеадорів УПЛ, то Селезньов має переплисти Дніпро. Нападник погодився, але за умови що Бурбас плитиме позаду з рятувальним кругом.

Зазначимо, що Селезньов має в активі 117 голів у чемпіонатах України, тоді як у лідерів списку – Сергія Реброва та Максима Шацьких – по 123 забитих м'ячі. Олександр Гладкий же наколотив за свою кар'єру 98 голів в УПЛ.

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