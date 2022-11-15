"Я рада, що ти не втрачаєш характер і гідність. Мені шкода тих, хто живе з задертим носом і тицяє пальцями, ніби досяг більше за тебе. Зараз багато слабких нечестивих людей, які лицемірять навіть до себе. Але вони мене не турбують. У наш час модно критикувати сміливих і ініціативних. Багато хто тільки те й робить, що дивиться на інших, а самі вони бояться навіть крок ступити. Бідняжки.

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Ти міг би мовчати, але не мовчиш. У тебе є все, тобі не потрібно більше нічого нікому доводити. Ти з нуля побудував імперію, ти сформував спадщину для наступних поколінь. Ніхто цього вже не відбере. Ти міг би просто чухати собі яйця та посвистувати, гасати на своєму літаку в будь-який куточок світу, кататися на 27-метровій яхті та загоряти в будь-якій країні. Ти це все здобув великою працею, це все твоє.

Ти міг би жити у своє задоволення, але вкотре вирішив стати зразковим чоловіком. Борешся без страху плям на репутації, говориш правду та не боїшся акул. Діти тобою пишатимуться. Казали, що він нічого не досягне, що він слабкий, що він говорить не те. Бідні люди. Ти знаєш, з якого тіста зліплений. Ніколи не сходиш зі свого шляху. Завжди залишаєшся собою. Ти впораєшся. Ти унікальний. Ти особливий. Я тобою дуже пишаюся", – написала в Instagram сестра Роналду.

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