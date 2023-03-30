Колишній хавбек Дніпра, Динамо, Руху та інших клубів Валерій Федорчук розповів, як Мирон Маркевич відправляв його в оренду з дніпровського клубу.

"Пройшовши збори з Дніпром після Карпат, Маркевич сказав мені: "Валєро, ти мені потрібен. Я бачу твій інтелект футболу.

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Але мені треба, щоб ти обріс, став сильнішим, мужнішим. Я за тобою стежитиму. Впевнений, що тебе поверну. Але піди на півроку до Кварцяного", – розповів Федорчук в інтерв'ю YouTube-каналу Руха.

Зауважимо, що Валерій за свою кар'єру встиг пограти за Кривбас, Львів, Дніпро, Карпати, Волинь, Динамо, Верес, Маріуполь, Рух та латвійську Ригу.

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