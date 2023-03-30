"Ты мне нужен": финалист Лиги Европы в составе Днепра вспомнил, как Маркевич отправил его к Кварцяному
Бывший хавбек Днепра, Динамо, Руха и других клубов Валерий Федорчук рассказал, как Мирон Маркевич отправлял его в аренду из днепровского клуба.
"Пройдя сборы с Днепром после Карпат, Маркевич сказал мне: "Валера, ты мне нужен. Я вижу твой интеллект футбола.
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Но мне нужно, чтобы ты оброс, стал сильнее, мужественнее. Я буду следить за тобой. Уверен, что тебя верну. Но уйди на полгода к Кварцяному", – рассказал Федорчук в интервью YouTube-каналу Руха.
Заметим, что Валерий за свою карьеру успел поиграть за Кривбасс, Львов, Днепр, Карпаты, Волынь, Динамо, Верес, Мариуполь, Рух и латвийскую Ригу.
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