Рух і Колос закривали програму 17-го туру УПЛ (0:1). Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Команда Леоніда Кучука підходила до поєдинку з 4-матчевою безпрограшною серією в УПЛ, а в першому матчі 2023 року львів'яни переграли Металіст, віддалившись від зони вильоту. Ба більше, Рух оформив клубний рекорд результативності, забиваючи у ворота суперників впродовж останніх 9-ти матчів поспіль. Колос на момент початку гри на Арені Львів випереджав Рух на 3 бали – відповідно, "жовто-чорні" у випадку перемоги наздоганяли команду Ярослава Вишняка. До слова, поєдинок першого кола завершився перемогою ковалівців (2:0).

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Перед матчем трапилася знакова подія. Півзахисник Валерій Федорчук попрощався з футболом. Досвідчений хавбек, який у складі Дніпра став фіналістом Ліги Європи, отримав пам'ятну футболку Руха з номером 296. Саме стільки матчів він зіграв у елітному дивізіоні чемпіонату України, з них 45 – у складі "жовто-чорних".

Загалом нуднуватий перший тайм вмістив лише кілька цікавих епізодів. Спершу гру оживив Карабін. Ярослав проскочив крізь кількох суперників у штрафний Колоса і впав – без пенальті. Удар Таллеса не склав проблем для Волинця. Активніше діяв Рух, яким сьогодні керував наставник молодіжки Віталій Пономарьов (Кучук відбував дискваліфікацію і ходив туди-сюди трибунами стадіону). Дідик зіграв рукою у власному штрафному, проте відстань була надто малою і Колос не отримав право на 11-метровий. По суті, це й усе. 0:0 до перерви.

Перший реальний шанс виник на 49-й хвилині. Його знову створили львів'яни. Соломон віддав на Таллеса, який з 11-ти метрів пробив повз дальню стійку. Альваренга зі штрафного не влучив у ворота. Колос відповів ударом Безбородька, з яким легко впорався Паньків.

На 64-й хвилині забили гості. Успіх Колосу приніс стандарт. Розіграш штрафного завершився влучним ударом Павла Оріховського з лінії воротарського. Екс-хавбек Руха засмутив своїх колишніх партнерів – 0:1.

Рух міг відігратися теж після стандарту. Карабін біг замикати скидку партнера, але впав у боротьбі з Богдановим у воротарському майданчику. Супершанс був у Притули, який опинився абсолютно один у штрафному, однак не влучив!

Зрештою, відігратися Рух так і не зумів, хоча мав куди більше моментів, ніж команда Вишняка. 0:1 – Колос набрав 23 очки і піднявся на 6 місце, обійшовши Кривбас. Рух іде одразу над зоною перехідних матчів – 12 позиція, 17 балів.

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