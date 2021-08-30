Київське Динамо у матчі 6-го туру розгромило Колос з рахунком 7:0. Ця поразка коштувала посади головному тренера ковалівців Руслану Костишину. Однак не лише він залишився незадоволений ходом поєдинку.

Сабо: Добре, що не 10 м'ячів влетіло у ворота Колоса, адже це, все-таки, клуб УПЛ

На 30-й хвилині лідер "біло-синіх" Сергій Сидорчук побачив перед собою жовту картку за ніби-то гру рукою. Бразильський півзахисник Колоса Дієго Каріока намагаючись закинути м'яч у штрафний майданчик, влучив у плече капітану Динамо. Сидорчук передбачаючи такий розвиток сценарію свідомо максимально прибирав руку, але арбітра це не переконало і він виписав "гірчичник" Сергію.

Капітан Динамо мало не осатанів від рішення Олександра Омельченка і кинувся до нього зі словами: "Ти чого свистиш? Я рукою граю?", однак так і не дочекався пояснень від рефері. До слова, Сидорчук провів на полі 61 хвилину і був замінений на Шепелєва.

Динамо зґвалтувало Колос, перегравши ковалівців з рахунком 7:0 – шість голів було забито до перерви