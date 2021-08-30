Киевское Динамо в матче 6-го тура разгромило Колос со счетом 7:0. Это поражение стоило должности главному тренеру ковалевцев Руслану Костышину. Однако не только он остался недоволен ходом поединка.

Сабо: Хорошо, что не 10 мячей влетело в ворота Колоса, ведь это, все-таки, клуб УПЛ

На 30-й минуте лидер "бело-синих" Сергей Сидорчук увидел перед собой желтую карточку за якобы игру рукой. Бразильский полузащитник Колоса Диего Кариока пытаясь забросить мяч в штрафную, попал в плечо капитану Динамо. Сидорчук предвидя такое развитие сценария сознательно максимально убирал руку, но арбитра это не убедило и он выписал "горчичник" Сергею.

Капитана Динамо взбесило решение Александра Омельченко и он бросился к нему со словами: "Ты чего свистишь? Я рукой играю?", однако так и не дождался объяснений от рефери. К слову, Сидорчук провел на поле 61 минуту и ​​был заменен на Шепелева.

Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва