Матчі між Динамо та Колосом в більшості випадків виходили яскравими, скандальними й результативними, причому ковалівці не одноразово відбирали очки у киян. Втім, остання зустріч між цими колективами завершилась розгромом (3:0) – і сьогодні "біло-сині" явно не збиралися допускати осічку. Шахтар перебуває всього в одному заліковому балі позаду, тож для збереження лідерства у таблиці чемпіону необхідно було перемагати "хліборобів".

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Мірча Луческу дещо здивував стартовим складом. Перш за все, в очі впадала наявність у основі Шабанова, якого рік не було в команді. Крім того, на вістрі атаки він випустив Шкуріна, а позицію лівого вінгера закрив опальний Де Пена. Сам тренер теж кинув себе у бій, відправившись командувати підопічними з технічної зони – до цього моменту румунський коуч слідкував за матчами з VIP-ложі.

Матч очікувався непростий, але господарі де-факто закрили питання щодо переможця в перші 10 хвилин. На 5-й рахунок відкрив Де Пена, який перехопив невдалу передачу Петрова вздовж штрафного й пробив у дальній нижній кут, а на 8-й Динамо подвоїло перевагу – це Шкурін прийняв пас від Циганкова на 11 метрів і одразу ж скинув м'яч під удар Шапаренку. Микола з близької відстані не схибив. 2:0. Ще за сім хвилин Циганков міг і третій гол покласти прямим ударом зі штрафного (з невеличким рикошетом), але Маханьков дістав сферу з-під поперечини.

Після цього "біло-сині" відійшли на власну половину, дозволивши Колосу потримати м'яч хвилин з десять. Нічого цікавого з цього контролю ковалівці не створили, за що й прилетіло покарання. На 26-й хвилині Маханьков парирував удар Циганкова зі стандарту в лівий нижній кут, але подальший навіс з кутового на ближній стійці головою замкнув Кендзьора – 3:0!

Руслан Костишин одразу ж зняв двох опорників, але заміни не врятували від четвертого голу. Він прийшов вже на 30-й хвилині – це Буяльський отримав передачу від Циганкова, увійшов у штрафний і ефектно перекинув Маханькова. За цим прилетіло ще два м'ячі: на 39-й хвилині Де Пена обікрав Павловця перед карним майданчиком і пробив з лівого краю у дальній кут, а на 45-й він же прострілив вздовж воротарського під замикання Циганкову – 6:0. Фантастика.

Так можна було довести рахунок і до двозначної цифри, однак Руслан Костишин бажав розмочити ганьбу. Для цього він провів у роздягальні подвійну заміну, освіживши атаку Нурієвим і Данфа. Мірча Луческу, своєю чергою, випустив Раміреса замість Шкуріна.

Вже за хвилину після старту другого тайму Колос міг відквитати один гол зусиллями Нурієва, якому вдалося відкритись на лівому краю штрафного й пробити у ближній кут, однак м'яч влучив у зовнішній бік сітки (Бойко все контролював). Після цього гості організували ще кілька атак, однак жодна з них бодай такої ж гостроти не несла. Кияни ж і таких епізодів не мали, розкатуючи м'яч у посередньому темпі. Після 6:0 мотивація чемпіонів відверто просіла.

Мірча Луческу швидко зрозумів цей факт, випустивши на 61-й хвилині Вербіча, Караваєва та Шепелєва. Серйозного посилення футболу цей хід киянам не приніс, але вже на 67-й вони забили сьомий гол: Миколенко отримав передачу від Вербіча й прострілив на дальню стійку, а Циганкова замкнув – 7:0.

В останні 20 хвилин динамівці не підіймали темп, однак Колос сипався, нічим не відповідаючи в атаці. Кияни могли покарати за це восьмим голом – втім, м'яч вперто не бажав влітати у сітку. На 76-й хвилині Рамірес був близьким до взяття воріт, пробивши зі штрафного під ближню стійку, однак Лисенко виніс м'яч з лінії воріт. На 79-й Маханьков парирував дальній постріл Шапаренка в правий нижній кут, а на 90-й Миколенко завдав удару з дистанції – трохи неточно!

Забити восьмий гол так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу Динамо з рахунком 7:0.

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