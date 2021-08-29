"Важко зрозуміти, що це було. Добре, що не 10 м'ячів влетіло у ворота Колоса, адже це, все-таки, клуб УПЛ. Всі, і Колос, у тому числі, хочуть на міжнародну арену, але такими розслабленими виходити на офіційні матчі не можна.

Караваєв виділив головний фактор, який допоміг Динамо декласувати Колос

Динамо було швидше, сильніше, технічніше, точніше. А ось де були захисники Колоса – велике питання... Щось не так з Колосом, адже раніше все у них було по-іншому. Мені здається, що команда Костишина цілеспрямовано готувалася до Ліги конференцій і форсувала підготовку. Зараз же Колос взагалі не біжить. Після такого фіаско ковалівський команді потрібно зібратися і вирішити, як вибиратися з ями.

Чи вразило мене Динамо? На тлі Колоса не можна робити якісь глобальні висновки. Ось коли динамівці грали з Інтером, тоді і був зрозумілий їхній рівень готовності. Від італійського гранда пропустили три м'ячі і могли ще три отримати. Хороший урок Динамо отримало в матчі з Інгульцем, коли хотіли обіграти суперника однією лівою...

Висновки після всього цього були зроблені. "Біло-сині" вийшли і просто розірвали Десну, і тепер ось дісталося Колосу. Однак, справжнім барометром і для Динамо, і для Шахтаря, стане Ліга чемпіонів. Дуже вже складні групи у наших клубів у цьому турнірі", – сказав Сабо у коментарі Footboom.

Нагадаємо, кияни у матчі 6-го туру розгромили Колос з рахунком 7:0 і з 16-ма очками продовжують очолювати турнірну таблицю УПЛ.

Динамо зґвалтувало Колос, перегравши ковалівців з рахунком 7:0 – шість голів було забито до перерви