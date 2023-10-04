Однією з перших жертв іспанця став багаторічний лідер команди Марко Верратті.

"Не думаю, що є команда краща за нас": Луїс Енріке вважає, що ПСЖ є одним з фаворитів в Лізі чемпіонів

До ігрових характеристик хавбека питань не було, але Луїс Енріке не збирався терпіти стиль життя італійця. Верратті відомий своєю любов'ю до куріння, випивки і затяжних вечірок, які взагалі не вписувалися в бачення нового тренера. "Ти – тип гравців, яких я ненавиджу", – Goal цитує слова, які Луїс Енріке прямо сказав чемпіону Європи під час однієї з перших зустрічей.

Нагадаємо, зрештою Верратті за 45 мільйонів євро опинився в катарському Аль-Арабі після 11-річної історії з ПСЖ.

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