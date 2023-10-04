"Ти – тип гравців, яких я ненавиджу": з'явились подробиці скандального вигнання зірки ПСЖ
Луїс Енріке з перших днів на чолі ПСЖ почав налагоджувати свої порядки.
Однією з перших жертв іспанця став багаторічний лідер команди Марко Верратті.
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До ігрових характеристик хавбека питань не було, але Луїс Енріке не збирався терпіти стиль життя італійця. Верратті відомий своєю любов'ю до куріння, випивки і затяжних вечірок, які взагалі не вписувалися в бачення нового тренера. "Ти – тип гравців, яких я ненавиджу", – Goal цитує слова, які Луїс Енріке прямо сказав чемпіону Європи під час однієї з перших зустрічей.
Нагадаємо, зрештою Верратті за 45 мільйонів євро опинився в катарському Аль-Арабі після 11-річної історії з ПСЖ.
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