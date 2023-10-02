"Якщо перемога в ЛЧ стане нав'язливою ідеєю, це буде недобре для клубу, міста та вболівальників, бо є щонайменше вісім команд, які можуть виграти турнір.

ПСЖ не зміг дотиснути найгіршу команду чемпіонату Франції та втратив шанс стати лідером

У Лізі чемпіонів багато залежить від того, як ти зіграєш на груповому етапі у вересні, жовтні та листопаді, але потім ти не граєш до березня. І потрібно бути на висоті, щоб пройти груповий етап, а потім у березні знову показати себе дуже добре у плей-офф. Тут є багато факторів та багато команд нашого рівня, які хочуть перемогти. І ми одні з фаворитів – називайте як захочете – у боротьбі за трофей, і це наша мета.

Подивимося, що станеться. З погляду потенціалу я не думаю, що є команда краща за нас. Є багато команд, схожих на нас, і ми маємо намагатися підійти до турніру з максимальною віддачею, щоб мати реальний шанс. Важливо те, що ми не зациклюємося на цьому питанні, а виявляємо ентузіазм, амбіції, тому що гравці, які бояться, не потрапляють до підручників історії", – розповів іспанський фахівець в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, що в першому турі Ліги чемпіонів ПСЖ обіграв Дортмунд (2:0). В наступному раунді парижани зіграють проти Ньюксала. Матч заплановано на 4 жовтня.

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