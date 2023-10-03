Сьогодні стартує другий раунд групового етапу найпрестижнішого клубного турніру Європи. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR вибрав матчі, які варто подивитися, щоб сповна насолодитися атмосферою Ліги чемпіонів.

"Здається, вони знайшли свердловину. Чи це нафта?": епічний вечір ЛЧ у Мадриді зі зламаними воротами і шоу коментаторів

Відразу зауважимо, що у цій підбірці не буде поєдинку Шахтаря. Для цього є кілька причин. По-перше, ви й так переглянете цю гру, якщо підтримуєте донеччан або ж усі українські клуби на міжнародній арені. По-друге, про цей матч ми пишемо багато до, під час і після – тож просто зазирніть в онлайн на Футбол 24. По-третє, зустріч "гірників" з Антверпеном розпочнеться о 19:45, у цьому часовому слоті не буде особливої альтернативи. Водночас ціль нашого списку – допомогти вибрати матч для перегляду, який буде найбільш цікавим саме вам!

Інтер – Бенфіка (вівторок, 22:00)

Фаворити групи D синхронно з невдач почали розіграш турніру. Інтер (чинний фіналіст ЛЧ) не зміг обіграти Реал Сосьєдад, а Бенфіка взагалі програла Зальцбургу в матчі з двома пенальті, один з яких привіз Анатолій Трубін. Для українця гра на Сан-Сіро буде дуже емоційною, адже влітку тривалий час саме міланський клуб був фаворитом на його підписання. На прес-конференції Сімоне Індзагі навіть не захотів згадувати ім'я нашого земляка, обмежившись фразою про "нового воротаря" лісабонців.

Окрім контексту Трубіна, в цього матчу є іще, чим зацікавити. На поверхні прагнення Бенфіки реабілітуватися за виліт від Інтера у чвертьфіналі попередньої Ліги чемпіонів. Втім, "орлам" доведеться переписувати історію, адже вони ніколи не перемагали міланські клуби. За 11 матчів проти Інтера і Мілана португальський гранд зазнав семи поразок, а на Джузеппе Меацца виборов бодай нічию лише раз.

Наполі – Реал (вівторок, 22:00)





Ніхто поки не сумнівається, що від групи С в плей-офф вийдуть Реал і Наполі. Очні матчі повинні визначити володаря першого місця, яке дає перевагу для подальших виступів у Лізі чемпіонів. Ці команди зараз дуже схожі одна на одну – мають проблеми в обороні, але витягують матчі завдяки атакувальним лініям. У кожного вони, напевно, найсильніші у своїх національних чемпіонатах. Вивіска Беллінгем+Вінісіус проти Хвічі+Осімхена по-справжньому інтригує.

В очних матчах перевага на боці Реала, але таких було лише чотири. Востаннє команди зустрічалися в 2017, коли колектив Зінедіна Зідана двічі переміг з рахунком 3:1. Втім, гра на стадіоні імені Дієго Марадони буде символічною через Карло Анчелотті. Він мав досвід роботи в Наполі, але в грудні 2019 сторони розійшлися не дуже красиво. Після цього тренер засвітився в Евертоні й тріумфально повернувся до Мадрида (виграв ЛЧ і Ла Лігу), а партенопейці здобули Скудетто. Здавалося б, прощання пішло на користь усім, але неприємний осад тих подій нікуди не подівся.

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Борусія Д – Мілан (середа, 22:00)

Зустріч двох команд групи смерті, які можуть похизуватися перемогами в Лізі чемпіонів. Щоправда, це було давно, а зараз і Мілан, і Борусія цілком можуть не вийти з групи. Італійці в першому турі так і не дотиснули Ньюкасл, а дортмундці без шансів програли ПСЖ. Якщо не буде форс-мажорів, то парижани мусять проходити у плей-офф, а щоб скласти їм компанію, потрібно починати перемагати.

Востаннє Мілан грав з Борусією в 2017 році, тоді асист у складі "джмелів" віддав Крістіан Пулішіч. Зараз американець намагається реанімувати кар'єру в складі "россонері" (вже має 3 голи та асист). Цікаво, який прийом приготував Сігнал Ідуна Парк для свого колишнього кумира. Мілан тим часом сподівається, що саме Пулішіч зможе пробити легендарну "жовту стіну".

Ньюкасл – ПСЖ (середа, 22:00)

Шейхи з Аравійського півострова мріють колись побачити свої клуби в Лізі чемпіонів. УЄФА поки не думає йти на поступки, але репетицію цього дійства вже можна подивитися. ПСЖ піднявся завдяки інвестиціям з Катару, а Ньюкаслом опікується Саудівська Аравія. "Сороки" лише починають цей шлях. Символічно, що свій перший за понад 20 років домашній матч ЛЧ вони проведуть проти клубу з ідентичною ідеологією.

Парижани доволі успішно грають проти представників АПЛ, якщо це тільки не Ман Сіті. Гості будуть фаворитами, але все не так просто. Луїс Енріке будує нову команду, й уже в цьому сезоні не один раз система давала збій. Однак Ньюкаслу буде складнувато цим скористатися. Так, команда Едді Хау вистояла в Мілані, громила Шеффілд 8:0 і била самого Гвардіолу, але саме на цей матч забагато травм. Зрештою, ці нотки нестабільності обох колективів можуть зробити протистояння лише цікавішим та непередбачуваним.

Лейпциг – Манчестер Сіті (середа, 22:00)

Класика останніх сезонів. Третій розіграш поспіль шляхи Лейпцига і Манчестер Сіті перетинаються в Лізі чемпіонів. Підсумок цих матчів не настільки передбачуваний, як можна було подумати. Англійці, звісно, справлялися краще, але виключно завдяки результатам вдома. На своєму полі "бики" Гвардіолі ще не програвали, тож є всі шанси на збереження інтриги в боротьбі за перше місце групи G.

Манчестер Сіті програв останні два матчі. Грати без Гюндогана та де Брюйне все ще важко. Для остаточної інтеграції новачків потрібен час. Лейпциг влітку також втратив важливих виконавців, але Шешко, Сімонс і Опенда не дають причин сумувати за Собослаєм та Гвардіолом. Йошко, до речі, в середу повинен зіграти проти своєї колишньої команди.

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