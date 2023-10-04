Луис Энрике с первых дней во главе ПСЖ начал налаживать свои порядки.

Одной из первых жертв испанца стал многолетний лидер команды Марко Верратти.

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К игровым характеристикам хавбека вопросов не было, но Луис Энрике не собирался терпеть образ жизни итальянца. Верратти известен своей любовью к курению, выпивке и затяжным вечеринкам, которые вообще не вписывались в видение нового тренера. "Ты – тип игроков, которых я ненавижу", – Goal цитирует слова, которые Луис Энрике прямо сказал чемпиону Европы во время одной из первых встреч.

Напомним, в итоге Верратти за 45 миллионов евро оказался в катарском Аль-Араби после 11-летней истории с ПСЖ.

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