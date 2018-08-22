Тейлор: Бакалов більш вимогливий, ніж Жилмар

Бразильський новачок ФК Львів Лукас Тейлор Майа Рейс розповів про адаптацію в клубі та нового тренера.

"Футбол є футбол в будь-якій точці земної кулі. Звичайно, український футбол відрізняється силою, тут значно більше тактики. У Бразилії ж переважно грають на техніку, в Україні значно менше можливостей її демонструвати протягом матчу. Тут все на порядок швидше. Думаю, мені потрібні ще два-три тижні для адаптації, і я повністю увійду у нормальний тренувальний процес у складі нового клубу.

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Я в Бразилії грав по всьому флангу, тому не має особливого значення, куди мене ставить тренер – в оборону чи атаку. Більш важливо, що я граю в основному складі, що мені довіряє головний тренер і що я хочу покращувати свої футбольні навички. І, звичайно, допомагати команді перемагати.

Різниця між Бакаловим і Жилмаром? Два тренування повноцінного порівняння не дадуть. Хоча неозброєним оком помітно, що новий тренер є більш вимогливим до гравців, дає менше часу на роздуми, вимагає грати в один дотик. Надалі, можливо, різниця у тренувальному процесі буде більше помітною", – цитує Тейлора офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, наступний матч УПЛ ФК Львів проведе на виїзді проти Маріуполя 26 серпня, початок о 19:30.

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