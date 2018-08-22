Тейлор: Бакалов более требователен, чем Жилмар

Бразильский новичок ФК Львов Лукас Тейлор Майа Рейс рассказал об адаптации в клубе и новом тренере.

"Футбол есть футбол в любой точке земного шара. Конечно, украинский футбол отличается силой, здесь гораздо больше тактики. В Бразилии же преимущественно играют на технику, в Украине значительно меньше возможностей ее демонстрировать в течение матча. Здесь все на порядок быстрее. Думаю, мне нужны еще две-три недели для адаптации, и я полностью войду в нормальный тренировочный процесс в составе нового клуба.

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Я в Бразилии играл по всему флангу, поэтому не имеет особого значения, куда меня ставит тренер – в оборону или атаку. Более важно, что я играю в основном составе, что мне доверяет главный тренер и я хочу улучшать свои футбольные навыки. И, конечно, помогать команде побеждать.

Разница между Бакаловым и Жилмаром? Две тренировки полноценного сравнения не дадут. Хотя невооруженным глазом видно, что новый тренер более требовательный к игрокам, дает меньше времени на размышления, требует играть в одно касание. В дальнейшем, возможно, разница в тренировочном процессе будет больше заметной", – цитирует Тейлора официальный сайт клуба.

Напомним, следующий матч УПЛ ФК Львов проведет на выезде против Мариуполя 26 августа, начало в 19:30.

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