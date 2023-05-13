"ПСЖ не може так ставитись до Ліонеля Мессі. Якби я був чемпіоном світу, і мені сказали б, що я повинен просити вибачення за те, що поїхав у вихідний, я одразу повернувся б до Росаріо і залишився там пити пиво.

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Це багато говорить про клуб, який не подбав про Лео! Якби я був на місці Мессі, я б вимагав вибачень у ПСЖ. Думаю, що Ліонель Мессі дав усім нам урок футбольного смирення своїм відео з вибаченнями. ПСЖ погано ставився до нього з того моменту, як Лео прибув туди", – цитує Тевеса TyCSports.

Нагадаємо, ПСЖ планував покарати Мессі відстороненням на 2 тижні за несанкціоновану поїздку в Саудівську Аравію, але після публічних вибачень Лео повернувся до роботи з командою

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